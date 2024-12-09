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Esad Rejimi, İdlib merkezli hükümete iktidarı devretti

Suriye'de Esad rejimi Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, iktidarı İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti’ne devretmeyi kabul etti.

İHA
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Esad Rejimi, İdlib merkezli hükümete iktidarı devretti
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Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejimi Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından el-Celali, iktidarı İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti’ne devretmeyi kabul etti.

Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam’da Esad rejimi Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye’de kurulacak olan geçiş hükümetinde başbakanlık görevine getirileceği iddia edilen İdlip merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti Başkanı Muhammed el-Beşir de yer aldı.

El-Cevlani, görüşmede el-Celali’ye Suriye Kurtuluş Hükümeti’nin "sıfırdan başlamasına" rağmen son dört yılda deneyim kazandığını ve önemli başarılar elde ettiğini söyledi. El-Cevlani, ayrıca geçiş hükümetinin eski yönetimin deneyimlerinden de faydalanacağını açıkladı.

Görüşmenin ardından el-Celali, iktidarı İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti’ne devretmeyi kabul ettiğini açıkladı.

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