  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Avrupa Birliği'nden Ukrayna’ya mali desteği onay çıktı
Takip Et

Avrupa Birliği'nden Ukrayna’ya mali desteği onay çıktı

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 4,1 milyar avro mali destek gönderilmesini onaylayarak 2027'ye kadar sağlanacak 50 milyar avroluk fonun ikinci ödemesini başlattı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Birliği'nden Ukrayna’ya mali desteği onay çıktı
Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna'ya 2027 yılına kadar sağlanması planlanan 50 milyar avroluk mali destek kapsamında ikinci düzenli ödeme kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Kaynakla, AB'nin Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını ve kamu yönetiminin işleyişini destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna'nın yaklaşık 4,1 milyar avroluk fonu almak için öngörülen gerekli koşulları ve reformları yerine getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın mali olarak zor bir dönemde olduğu anımsatılarak, söz konusu paranın en kısa sürede tahsis edileceği belirtildi.

Ukrayna Fonu'nun mart ayında yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, bununla ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar avroluk istikrarlı finansman sağlanacağı bildirildi.

DTÖ: Küresel ticarette politika belirsizlikleri gölge düşürüyorDTÖ: Küresel ticarette politika belirsizlikleri gölge düşürüyorKüresel Ekonomi

 

Saatler sürecek hemen kontrol edin! İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ duyurduSaatler sürecek hemen kontrol edin! İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ duyurduGündem

 

Dünya
Yunanistan'ın başkenti Atina'da silahlı saldırı! 2 Türk öldürüldü
Yunanistan'ın başkenti Atina'da silahlı saldırı! 2 Türk öldürüldü
Avusturya ve Yunanistan, Suriyelilerin iltica başvurularını durdurdu
Avusturya ve Yunanistan, Suriyelilerin iltica başvurularını durdurdu
NATO Genel Sekreteri: Rusya ve İran, Suriye halkına karşı işlenen suçların sorumluluğunu paylaşıyorlar
NATO Genel Sekreteri: Rusya ve İran, Suriye halkına karşı işlenen suçların sorumluluğunu paylaşıyor
Deyrizor'da Suriyelilerden PKK/YPG'ye karşı ayaklanma
Deyrizor'da Suriyelilerden PKK/YPG'ye karşı ayaklanma
Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu: Kabineyi Muhammed el-Beşir kuracak
Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu: Kabineyi Muhammed el-Beşir kuracak
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 430 gündür sürüyor! Can kaybı 44 bin 758'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 430 gündür sürüyor! Can kaybı 44 bin 758'e yükseldi