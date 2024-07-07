Et yiyen bakterilerin burnunu yediği Beatrice Johnson ölümden döndü!

İngiltere'de yaşayan 60 yaşındaki Beatrice Johnson, et yiyen bir mikroba yakalandıktan sonra ölümden döndü.

Kent'teki Tunbridge Wells Hastanesi doktorları tarafından kendisine "septik şok" teşhisi konulan kadına, sevdikleriyle vedalaşması tavsiye edildi.

Kadının burnunun nekrotizan fasiit adı verilen, et yiyen bir mikrop tarafından aşındırıldığı anlaşıldı.

Nekrotizan fasiit, hızla yayılan ve ölümcül olabilen nadir bir bakteriyel enfeksiyonu olarak biliniyor.

Beatrice yaşam destek ünitesine bağlandıktan sonra sağlık görevlileri, ciddi vakalarda diyalize alternatif olabilen ve daha çok kabartma tozu olarak bilinen "sodyum bikarbonat" kullanımını önerene kadar durumu kötüleşmeye devam etti.

Sodyum bikarbonat denemesinin ardından birkaç gün içinde Beatrice mucizevi bir şekilde iyileşti ve 1 hafta sonra komadan çıktı.

Yaşam destek ünitesinden çıkarılan kadın, "Bir gün içinde başka bir insan gibiydim. Etrafıma baktığımda vücudumdan çıkan bir sürü tüp gördüğümü hatırlıyorum. Sadece göz kırparak iletişim kurabiliyordum ama iyileştiğimi hissedebiliyordum" diye konuştu.