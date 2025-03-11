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Federal yargıç, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel koydu

ABD'de bir federal yargıç, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden ve tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel kararı koydu. Halil'in yarın mahkemeye çıkması bekleniyor.

Haber Merkezi
AA
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Federal yargıç, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel koydu
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ABD'de Gazze gösterilerine öncülük etmesinin ardından tutuklanan Halil'e ilişkin tartışmalar sürüyor.

CNN'in haberine göre, ABD'de mahkeme, Filistinli aktivist Halil'in, ABD'den "sınır dışı" edilmesine geçici engel kararı koydu.

Halil'in yarın mahkeme karşısına çıkması beklenirken, yüzlerce kişi söz konusu tutuklama kararını protesto amacıyla New York'ta sokaklara döküldü.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Halil tutuklanmıştı.

Halil'in avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini söylediklerini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da konuya ilişkin X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenen gösterilere katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı etme sözü vermişti.

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