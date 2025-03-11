Moskova'ya İHA saldırısı: 337 İHA vuruldu, bir sivil hayatını kaybetti

Rusya’nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna savaşının başından bu yana düzenlenen en yoğun saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkente gece saatleri boyunca yoğun İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Toplam 69 İHA’nın Moskova ve civarında düşürüldüğünü ifade eden Sobyanin, düşen İHA’ların bazı binalara zarar verdiğini belirtti.

Bir kişi ölürken üç kişi yaralandı

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle bir kişinin öldüğü ve üç kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rus basınında yer alan görüntülerde, İHA saldırısına maruz kalan Moskova’daki bir apartmanda ve bir müstakil evde yangın çıktığı görülüyor.

Öte yandan, Moskova’daki tüm havalimanlarındaki uçuşların aksadığı kaydediliyor.

Rusya: Ukrayna'ya ait 337 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk

Saldırıların ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 337 insansız hava aracının (İHA) gece Rus bölgesi üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece boyunca İHA'larla Rus topraklarına saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırılar sürüyor

Rus hava savunma sistemleri tarafından 337 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 91'inin Moskova, 126'sının Kursk, 38’inin Byransk, 25’inin Belgorod, 22’sinin Ryazan ve 10’unun Kaluga bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece başlayan İHA saldırılarının hala devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna savaşının başından bu yana başkent Moskova’ya düzenlenen en yoğun saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.