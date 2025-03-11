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Zelenskiy'den, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüşmesine dair değerlendirme

Suudi Arabistan'daki temaslarını değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetlerinin düzenleyeceği toplantıdan pratik sonuçlar beklediklerini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Zelenskiy'den, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüşmesine dair değerlendirme
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Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'daki temaslarını değerlendirdi.

"Ukrayna'nın geleceğine dair güven dolu sözleri duymak çok önemliydi"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile olumlu toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'nın geleceğine dair güven dolu sözleri duymak çok önemliydi." ifadesini kullandı.

Görüşmede, savaşın sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması ile ilgili konular hakkında konuştuklarını dile getiren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Özellikle tutukluların serbest bırakılması ve çocuklarımızın geri dönmesi konusunu vurguladım. Bu, diplomatik çabalara güven oluşturmada önemli bir adım olabilir. Veliaht Prens bin Selman Rusya-Ukrayna savaşında gerçek barışın yakınlaşması yönünde çaba sarf etti. Suudi Arabistan diplomasi açısından çok önemli bir platform sunuyor, bunu takdir ediyoruz."

Savaşı sona erdirme yönündeki yöntemleri görüşmek üzere bugün ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'da toplantın yapılacağını hatırlatan Zelenskiy, "Ukrayna heyeti, 11 Mart Salı günü ABD ekibiyle çalışmak üzere Cidde'de kalacak ve pratik sonuçlar umuyoruz. Ukrayna'nın bu görüşmelerdeki pozisyonu tamamen yapıcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkileri ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, Suudi Arabistan tarafının Ukrayna ile ekonomik işbirliği geliştirmek ve yatırımlar yapmak istediğini belirtti.

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