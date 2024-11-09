Filistin Devlet Başkanı Abbas: Adil barış için Trump ile çalışmaya hazırım

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Trump ile telefonda görüştü.

"Adil barış için Trump ile çalışmaya hazırım"

Abbas görüşmede, adil ve kapsamlı barışa varmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

"Savaşı durdurmak için çalışacağım"

Trump ise savaşı durdurmak için çalışacağını, bölgede barışı sağlamak için de Abbas'ın yanı sıra bölgesel ve uluslararası taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.