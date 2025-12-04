  1. Ekonomim
Friends yıldızı Matthew Perry'ye ketamin temin eden doktorun cezası belli oldu

Friends yıldızı Matthew Perry'nin 2023 yılında evinin jakuzisinde hayatını kaybetmesiyle ilgili davada Doktor Salvador Plasencia, ünlü yıldıza yasadışı olarak ketamin sağladığı gerekçesiyle 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle akıllarda yer eden Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunmuştu.

54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti. 

Matthew Perry'nin vücudunda yüksek oranda bulunan ketamini nasıl elde ettiği araştırılmaya başlanmış; yürütülen soruşturma kapsamında Perry'nin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişi gözaltına alınmıştı. 

"Acaba bu aptal ne kadar ödeyecek?"

Federal mahkemede; dört ağır suçtan suçlu bulunan Doktor Salvador Plasencia'nın 40 yıl hapsi istendi. Bir başka doktordan temin ettiği ketamini ise yasadışı olarak Perry'e sattığı tespit edilen Salvador Plasencia, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Hatta Salvador'un başka bir doktora gönderdiği bir kısa mesajda "Acaba bu aptal ne kadar ödeyecek?" ifadeleri de ortaya çıktı.

Salvador Plasencia yasadışı olarak ketamin sağladığı gerekçesiyle 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Perry'nin ailesinden özür dileyen doktor, "Kendimi hayal kırıklığına uğrattım. Hiçbir mazeretim yok. Yapılanları geri alamam. Bunu biliyorum. Onu korumalıydım. Çok üzgünüm" dedi.

Plasencia, hapis cezasının yanı sıra, ABD Bölge Yargıcı Sherilyn Peace Garnett tarafından 5 bin 600 dolar para cezası ödemeye mahkûm edildi.

Davada suçlanan ve haklarındaki suçlamaları kabul eden diğer doktor, Perry'nin kişisel asistanı ve ölümcül ketamin dozunu sağlayan iki kişinin cezaları da önümüzdeki aylarda açıklanacak.

