İspanya'da grip alarmı: Evden çalışma, maske ve aşı protokolü onaylandı

Sağlık Bakanı Monica Garcia, "Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrolüne İlişkin Öneriler Protokolü" adıyla onaylanan belgeyle ilgili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Grip, Kovid-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için tüm özerk yönetimlerle ortak bir protokol onayladık. Evden çalışmak ve sağlık tesislerinde maske takmak hayat kurtarır. Bunun gerekli ve mümkün olduğunu söyledik. Ve başardık." ifadesini kullandı.

Evden çalışma, maske takma, aşı olma ve havalandırma olarak sıralanan önlemlerin şimdilik tavsiye niteliğinde halka duyurulduğu protokolde, "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" sınıflandırmasıyla oluşturulan dört risk senaryosuna göre önlemlerin artırılacağı ve zorunlu hale getirilebileceği vurgulandı.

Protokolde, Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları Gözetim Sistemi, Günlük Ölüm İzleme Sistemi ve Aşılama Bilgi Sistemi'nden gelen verilerin sürekli izleneceği ve hastane ile yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarıyla bağlantılı olarak önlemlerin artırılabileceği kaydedildi.

Grip salgınında "çok yüksek riskli" seviyeye gelinmesi halinde Kovid-19 salgını döneminde olduğu gibi maske takma uygulamasının zorunlu olabileceğine işaret edildi.

İspanya'da grip salgınındaki mevcut duruma göre özellikle hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde maske kullanılmasına özen gösterilmesi isteniyor.

Öte yandan, özerk yönetim hükümetleri halkın ücretsiz grip aşısı olması için kampanyalar başlattı.

Ortalama her 100 bin kişinin 112'sinde grip vakasının görüldüğü başkent Madrid'de yerel yönetim, hastanelerde randevusuz aşı yapıldığını duyurdu.

Carlos III Sağlık Enstitüsü'nün verilerine göre, İspanya'da salgın haline dönüşen grip vakaları, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat fazla.

Uzmanlar, özellikle 1-4 yaş çocukları etkileyen vakaların artışına sebep olarak "Subklade K" olarak adlandırılan yeni grip varyantının erken ve hızlı şekilde yayılmasını gösteriyor.