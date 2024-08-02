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Gallant, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesinde, İran’a karşı İsrail ile ABD arasındaki "benzeri görülmemiş güvenlik iş birliğinin" bölgesel güvenlik ve istikrar için kritik önem taşıdığını belirtti.

Haber Merkezi
İHA
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Gallant, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran ve Hizbullah’ın saldırı planları gölgesinde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Gallant, erken saatlerde İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüşmesinin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de bir araya geldi. Gallant görüşmede, “İran ve vekillerine karşı İsrail ile ABD arasındaki benzeri görülmemiş güvenlik iş birliğinin bölgesel güvenlik ve istikrar için kritik önem taşıdığını” vurguladı.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gallant Austin'e son güvenlik gelişmeleri ışığında bir durum değerlendirmesi yaptı. Görüşmede ayrıca Gazze'deki savaş ve esirlerin iadesini sağlama konusu ele alındı. Açıklamada, “Bakan, İsrail'in süratle bir anlaşmaya varılması ve esirlerin İsrail'e iadesinin sağlanması konusundaki kararlılığını vurguladı” denildi.

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