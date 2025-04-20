  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Gazze'de can kaybı 51 bin 201'e çıktı
Takip Et

Gazze'de can kaybı 51 bin 201'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 51 bin 201'e çıktı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazze'de can kaybı 51 bin 201'e çıktı
Takip Et

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 51 bin 201'e yükseldi. Kentte son 24 saatte hastanelere 44 ölü ve 145 yaralı getirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 44 ölü ve 145 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1827 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 828 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 201'e yaralıların sayısının da 116 bin 826'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Netanyahu'dan Gazze açıklaması: İşgale son verecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğizNetanyahu'dan Gazze açıklaması: İşgale son verecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğizDünya
New York’ta binlerce kişi Başkan Trump’ı protesto ettiNew York’ta binlerce kişi Başkan Trump’ı protesto ettiDünya
Dünya
ABD’li Profesör Nathan Phillips, Rümeysa Öztürk için açlık grevine başladı
ABD’li Profesör Nathan Phillips, Rümeysa Öztürk için açlık grevine başladı
Trump yönetimine, uluslararası öğrencilerin yasal statülerini iptal etmesi nedeniyle dava açıldı
Trump yönetimine, uluslararası öğrencilerin yasal statülerini iptal etmesi nedeniyle dava açıldı
Netanyahu'dan Gazze açıklaması: İşgale son verecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
Netanyahu'dan Gazze açıklaması: İşgale son verecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
ABD Yüksek Mahkemesi, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu
ABD Yüksek Mahkemesi, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu
Zelenskiy, Rusya'nın Paskalya Bayramı için ilan ettiği geçici ateşkesi ihlal ettiğini belirtti
Zelenskiy, Rusya'nın Paskalya Bayramı için ilan ettiği geçici ateşkesi ihlal ettiğini belirtti
Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da Paskalya ayinine katıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da Paskalya ayinine katıldı