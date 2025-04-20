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Netanyahu'dan Gazze açıklaması: İşgale son verecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki işgali tamamen sona erdirecek herhangi bir anlaşmaya onay vermeyeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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Netanyahu'dan Gazze açıklaması: İşgale son verecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda Gazze’ye yönelik saldırılar, ateşkes görüşmeleri ve İran’a yönelik olası bir operasyon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve askeri işgalinin sona erdirilmesi yönündeki şartlarını kabul etmeyeceklerini kaydeden Netanyahu, aksi halde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelileri sürgün planının" gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Esir takası anlaşmasını reddetti

Netanyahu, temel hedeflerinin, "gönüllü göç" adı altında Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek olduğunun altını çizdi.

Netanyahu, Hamas'ın, bu hafta sonu kendilerinin önerdiği, sağ İsrailli esirlerin yarısının serbest bırakılması ve yaşamını yitiren esirlerin bir kısmının cenazelerinin teslim edilmesini içeren esir takası anlaşmasını reddettiğini ileri sürdü. Hamas ile İsrail arasında yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için müzakereler devam ediyor.

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