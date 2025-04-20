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Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan ilk açıklama

Oyuncu Berk Atan, sete giderken minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Omurga ve kaburgalarında kırıklar oluşan oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan ilk açıklama
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TRT'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran oyuncu Berk Atan, Eskişehir'de içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne hastanesine kaldırılan Atan'ın kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Tedavisi devam eden Atan, kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Çok şükür ben iyiyim"

Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar merak eden, arayan soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda, istirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Herkesten allah razı olsun."

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