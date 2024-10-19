Gazze'de sağlık krizi! Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki kronik hastaların hayatı tehlikede

İsrail'in bir yılı aşkın süredir aralıksız saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kronik hastalığı olan yaklaşık 350.000 insan yaşıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle birçok klinik ve eczanenin kapandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sadece üç hastane çalışır durumda ve onların da kronik hastaları tedavi eden bölümleri hizmet veremiyor.

İsrail güçlerinin yardımların girişine izin vermediği Gazze'nin kuzeyinde, özellikle gıda ve temiz suya ulaşımın bulunmadığı; 2 haftadır abluka ve saldırı altındaki Cibaliya Mülteci Kampı'nda kronik hastalığı bulunanlar için hayat kabusa dönmüş durumda. Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan 60'lı yaşlardaki Filistinli Muhammed Avde, 30 yıldır kronik şeker hastalığı nedeniyle ilaç tedavisi görüyor ve İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar ve abluka nedeniyle kampta kronik hastaların tedavi için gittiği klinikler bir haftadır kapalı.

"Önümüzdeki günlerde ilaç bulamamaktan çok endişeleniyorum"

AA muhabirine konuşan Avde, kan şekeri seviyesini korumak için günde iki kez ilaç kullandığını, bayılma nöbetleri ve vücut halsizliği yaşamamak için bu ilaçları kullanmak zorunda olduğunu söyledi.

"Tedavinin kesintiye uğraması sağlık ve psikolojik durumumu daha da kötüleştirdi, önümüzdeki günlerde ilaç bulamamaktan çok endişeleniyorum." diyen Avde, uluslararası sağlık kuruluşlarına kronik hastalar için acil müdahale etmeleri ve ilaç temin etmeleri çağrısında bulundu.

Avde, tedavisi kesintiye uğradığından beri sık sık aniden bayılacak gibi hissettiğini, yere düşme korkusu ve denge problemi nedeniyle kısıtlı hareket edebildiğini kaydetti.

"Çalışır durumdaki 3 hastanede de kronik hastalar için tedavi bulunmuyor"

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçlerinin 14 gündür abluka altında tuttuğu Beyt Lahiya bölgesinde yer alan barınaklardan birinde kalan yerinden edilmiş Filistinli yaşlı kadın Emel Eş-Şinbari de bölgede sağlık dramı yaşayan yüzlerce Filistinliden biri.

Şinbari'nin oğlu Ahmed, annesinin tansiyon problemi olduğunu ve uzun yıllardır bu kronik hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

İsrail güçlerinin son saldırısı öncesinde bile annesini tedavi ettirmekte büyük zorluk çektiğini kaydeden Ahmed, İsrail askerlerinin son saldırısından sonra tüm tıbbi noktalar, sağlık merkezleri ve eczanelerin kapanması nedeniyle annesinin tedavisinin nerdeyse imkansız hale geldiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yiyecek ve temiz su kıtlığı nedeniyle annesinin tedavi imkanının çok güç olduğunu ifade eden Ahmed şunları kaydetti:

"Şu anda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yalnız üç büyük hastane çalışıyor (Kemal Advan, Endonezya ve El-Avde). Bu hastaneler de sadece acil durumlar için hizmet veriyor ve kronik hastalığı olanlar için hizmet veremiyorlar."

"İlaçlarımın çoğu tükendi ve günlerdir hiçbirini almıyorum"

Abluka altındaki Cibaliya Kampı'ndaki kronik hastalığı olan Filistinlilerden biri de hem şeker hem de tansiyon hastası olan Filistinli Teysir el-Medhun.

Medhun, ciddi gıda sıkıntısı çektiğini, kirli su içtiğini ve hastalıkları için her gün kullanmak zorunda olduğu ilaçlara ulaşamadığını söyledi.

Yiyecek ve ilaç yokluğu nedeniyle her dakika sağlığının ve gücünün bir kısmını kaybettiğini hissettiğini ifade eden Medhun, "İlaçlarımın çoğu tükendi ve günlerdir hiçbirini almıyorum, bu da sağlığım için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Birkaç gündür bunun sıkıntısını hissetmeye başladım." diye konuştu.

Medhun, özellikle kronik hastalıklarla ilgilenen uluslararası kurumları, Cibaliya ve çevresinde mahsur kalan yüzlerce hastayı çok geç olmadan kurtarmak için derhal müdahale etmeleri çağrısında bulundu.