Zengin ülkelerde vatandaş yöneticilerden memnun değil!

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, dünya çapında eşi benzeri görülmemiş bir seçim yılından çıkarılacak derslerden biri, sanayileşmiş ülkelerdeki seçmenlerin özellikle mutsuz oldukları, popüler olmayan liderleri görevden almaya hazır oldukları ve iktidardaki politikacıların cesur değişim programlarını yürürlüğe koymalarını zorlaştırdıkları yönünde oldu.

Morning Consult tarafından 25 demokratik ülkede yapılan bir araştırmaya göre, "Zengin dünyanın siyasi liderleri nadiren bu kadar yaygın bir şekilde sevilmemiştir" denilirken, İsviçre dışında hiçbir sanayileşmiş ülkenin lideri olumlu bir reytinge sahip olmadı.

İktidarlar hezimete uğradı

Bu yıl sandık başına giden iktidar partileri, ABD ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere büyük ölçüde hezimete uğradı.

Morning Consult'a göre, Başkan Biden yüzde 37'lik bir onay oranına sahip olurken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau yüzde 26, Fransa Başbakanı Emmanuel Macron yüzde 19 ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz yüzde 18 oranında onay görüyor.

Donald Trump'ın popülaritesi kasım ayındaki seçimleri kazandığından bu yana artıyor. Ancak yine de görev süresine negatif net reytingle başlayabilir ve modern tarihte ilk dönemine yüzde 50'nin altında onay oranı ile göreve başlayan tek başkan olabilir.

71 seçimin 3’te birinde iktidar değişti

Yeni liderler bile balayını pek yaşayamıyor. Temmuz ayında yapılan seçimleri kazanarak, pek de popüler olmayan Rishi Sunak'ın görevden olmasına yol açan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ın onaylanma oranı sadece yüzde 30 olurken, onaylanmama oranı ise yüzde 59 oldu. Starmer göreve geleli henüz beş ay oldu. İşçi Partisi hükümetinin ilk bütçesinde finansman açığını kapatmak için vergileri artırmasının ardından reytingleri darbe aldı.

Hükümetler arası bir kuruluş olan Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü'nde seçimleri değerlendiren Seema Shah, bu durumun liberal demokrasiler için iyiye işaret olmadığını söyledi. Shah, “İnsanlar yaşam kalitelerinden memnun değiller ve yardım bekledikleri kurumlar zayıf” dedi.

Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü'ne göre, bu yıl dünya genelinde yapılan 71 ulusal seçimin yaklaşık üçte biri görevdeki liderlerin değişmesiyle sonuçlandı.