Donald Trump, Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçildi

Time Dergisi, ABD'nin 47'inci başkanı Donald Trump'ı “yılın kişisi” seçti. Time, seçilen başkanın artık "dünyanın en güçlü adamı" olduğunu belirtti.

“Tarihi bir geri dönüşe imza attı” yorumu yapıldı

Dergiden yapılan açıklamada Trump'ın, “tarihi boyutlarda bir geri dönüşe imza attığı, nesilde bir kez görülen siyasi bir yeniden yapılanmaya öncülük ettiği" belirtildi.

Time, Trump ile ilgili yazısında “İlk dönemi, 2020 seçim sonuçlarını bozma girişimlerinin doruk noktası olan ABD Kongre Binası'na yapılan saldırıyla rezaletle sonuçlandı. 2022'nin sonlarında çok sayıda cezai soruşturmanın ortasında adaylığını açıkladığında çoğu parti yetkilisi tarafından dışlandı” ifadelerini kullandı. Yazıda, Trump’ın Cumhuriyetçi adayları saf dışı bırakarak tarihin en hızlı çekişmeli başkanlık ön seçimlerinden birini kazandığı dikkat çekilerek "Amerikan siyasetini yeniden düzenlediğini" ve Cumhuriyetçi Parti'yi yeniden şekillendirdiğini” yazıya ekledi.

Time dergisi ayrıca Trump'a yönelik Temmuz ayındaki suikast girişimini de gündeme getirdi ve bu olayın birçok insanı "değiştirdiğini" söyledi.

Trump ikinci kez seçildi

Trump, ikinci kez "yılın kişisi" oldu. Trump bu unvanı ilk başkanlık seçim zaferinin ardından 2016 yılında da almıştı. Bu grupta iki dönem başkanlık yapan son üç başkan da yer alıyor: Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama. (Franklin D. Roosevelt bu unvana üç kez layık görülen tek kişi).

Trump kendine özgü kırmızı kravatı ile TIME kapağını süslüyor

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i 5 Kasım seçimlerinde yenen Trump, kendine özgü kırmızı kravatı ve dalgın pozuyla derginin bu haftaki kapağını süslüyor.