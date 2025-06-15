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Gazze'de yeniden internet erişimi sağlandı

İsrail'in altyapıya yönelik saldırılarının ardından Gazze'de 4 gündür süren iletişim kesintisi sona erdi. Filistin Telekomünikasyon Şirketi, bakım ekiplerinin yoğun çabasıyla hizmetlerin yeniden sağlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Gazze'de yeniden internet erişimi sağlandı
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Gazze Şeridi’nde İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucu meydana gelen altyapı hasarları, bölgedeki internet ve iletişim hizmetlerinin 4 gün boyunca tamamen kesilmesine neden olmuştu.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saha ekiplerinin saldırıların yarattığı hat tahribatını onarmak için günlerdir çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Onarımların ardından bölgeye internet ve telefon hizmetlerinin yeniden verilmeye başlandığı ifade edildi.

Şirket, 11 Haziran’da yaptığı önceki açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu iletişim altyapısının tamamen devre dışı kaldığını bildirmişti.

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