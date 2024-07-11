Gençler çalışmadan temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor

Lloyd's Register Vakfı, Gallup Araştırma Şirketi ile ortak, her iki yılda bir Dünya Risk Anketi hazırlıyor.

Dünya çapında 142 ülkeden 147 bin kişinin katıldığı araştırmada, 15 yaştan başlayarak, kişilerin 5 yaş grubuna ve ülkelere göre, gelirleri olmadan ne kadar süre temel ihtiyaçlarını karşılayacağı inceleniyor.

Dünya Risk Anketi raporu, kişinin günlük risklerini araştırırken, ekonomik dayanıklılığı ölçüyor.

Dünya Risk Anketi 2024 raporu sonuçlarına göre, 34 yaşın altındaki kişilerin, yaklaşık yarısı gelir olmadan bir ay veya daha kısa süre ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Katılımcılara, tüm gelirlerini kaybetmeleri halinde gıda, ulaşım ve barınma gibi temel ihtiyaçları ne kadar süreyle karşılayabilecekleri sorulduğunda ortaya çıkan sonuçlar da düşündürücü oluyor.

Sonuçlara göre, tüm yaş grupları arasında belirgin bir eğilimi ve fark görülüyor. Katılımcılar genel eğilimde iki kategoriye ayrılıyor: 1 ay veya daha kısa süre geçinebileceklerle 4 aydan fazla süre geçinebilecekler ağırlıklı oluyor. Ancak burada yaş farkı ortaya çıkıyor.

Visual Capitalist'in hazırladığı görsellerde, genç bireylerin, gelirleri olmadan yaklaşık yarısının (yüzde 40) 1 aydan uzun süre geçinemeyeceği görülürken, diğer yaş gruplarında da biri hariç en yüksek oranlar bu kısa sürede görülüyor. 65 yaş üzeri ise ağırlıklı olarak 4 aydan fazla temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Kişilerin yaşadıkları ülkelerin de temel ihtiyaçlarını karşılama becerisine önemli ölçüde katkıda bulunduğu göz önüne alındığında, ihtiyaçlarını yalnızca bir hafta veya daha kısa bir süre karşılayabilen katılımcılarla bir ay veya daha uzun süre karşılayabilenler arasında ülkesel ayrım keskin oluyor.

1 aydan uzun süre temel ihtiyaçlarını karşılayabilenlerin en yüksek olduğu ülke Norveç olurken, onu İsveç ve Danimarka takip ediyor.

Morocco'da ise 1 haftadan daha az süre geliri olmadan temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kişi oranı yüzde 34 ile 1 aydan uzun süre geçinebilecek kişilerin oranı olan yüzde 21'i aşıyor. Tunus, Senegal ve Sierra Leone'da da tablo aynı şekilde oluyor.

Dünya Risk Anketi 2024 raporu, küresel ekonomik dayanıklılıktaki zayıflığı gösterirken, gençlerin ve gelişmekte olan ülkelerin vatandaşlarının daha yüksek risk altında olduğunu da ortaya koydu.

Dünya Risk Anketi 2024 raporu, küresel atıklar, iş yerinde güvenliği ve iklim değişikliği gibi tehditlere yönelik risklere de dikkat çekiyor.