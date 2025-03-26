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Gökyüzünde dehşet anları! İki uçak havada çarpıştı (Video)

Fransa'da gerçekleştirilen bir akrobasi gösterisi sırasında iki uçak havada çarpıştı. Kazada bulunan iki pilot ve bir yolcu, fırlatma koltuklarını kullanarak son anda kurtulmayı başardı.

Haber Merkezi
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Gökyüzünde dehşet anları! İki uçak havada çarpıştı (Video)
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Fransa’nın kuzeydoğusundaki Saint-Dizier bölgesinde Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi uçuşu yapan iki jet, prova esnasında havada çarpıştı.

Bir kişi yaralandı

Fransız-Alman yapımı Alpha jetlerin çarpışmasının ardından iki pilot ve bir yolcu, fırlatma koltukları sayesinde kazadan sağ olarak kurtuldu. Fransa ordusunun yaptığı açıklamada, paraşütlerle iniş yapan yolcu ve pilotların bilinçleri açık halde bulunduğu ifade edildi. Bir kişinin yaralandığı olayda jetlerden birinin bölgedeki bir silonun bulunduğu bölgeye düşmesinin ardından yangın çıktığı da belirtildi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, acil servis ekiplerinin bölgeye aktarıldığı ve olayda hafif yaralanan 1 kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.

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