Google Haritalar'da Trump etkisi: Meksika Körfezi'nin adı değişti

Dünyanın en popüler dijital harita platformlarından biri olan Google Haritalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın yayımladığı yürütme kararı doğrultusunda, Meksika Körfezi’nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirdi.

Bu değişiklik, ABD Coğrafi İsimler Kurulu’nun kararıyla resmiyet kazandı. Google, haritalarının güncel kalması ve resmî devlet kayıtlarıyla uyumlu olması için bu tür düzenlemelerin yapıldığını belirterek, resmi kaynaklara bağlı kalma politikası doğrultusunda hareket ettiğini açıkladı.

"Resmî kaynaklara bağlı kalıyoruz"

Google, isim değişikliğine ilişkin X (eski adıyla Twitter) platformunda bir açıklama yaparak, "Resmî devlet kaynaklarında güncellenen isimleri uzun süredir uygulama politikamız var" ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede, ABD federal makamlarının aldığı kararlar doğrultusunda isim değişikliklerini gerçekleştirdiklerini belirten Google, kullanıcılara haritalarında birden fazla isim gösterebileceklerini vurguladı.

"Geleneksel ismi görebilecekler"

Google, ABD dışındaki kullanıcıların haritalarında hem "Amerika Körfezi" hem de kendi bölgelerinde kullanılan geleneksel ismi görebileceklerini açıkladı.

Şirket, "Resmî isimler ülkeler arasında farklılık gösterdiğinde, Haritalar kullanıcıları kendi bölgesel resmi adlarını görür. Dünyanın geri kalanında ise her iki isim de gösterilir" ifadelerine yer verdi.

Benzer bir uygulamanın Japonya ve Güney Kore arasında isim tartışması yaşanan ‘Japon Denizi’ veya ‘Doğu Denizi’ konusunda da yürütüldüğü hatırlatıldı.

'Denali Dağı’nın ismi de değişiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın yürütme emri yalnızca Meksika Körfezi ile sınırlı kalmadı. Alaska'daki ünlü Denali Dağı’nın da adı değiştirilecek.

20 Ocak'ta imzalanan kararname doğrultusunda, Denali Dağı’nın ismi "McKinley Dağı" olarak resmî kayıtlara geçecek. Google, bu değişikliği de en kısa sürede haritalarına yansıtacağını duyurdu.

ABD federal makamları tarafından alınan bu karar, hem siyasi hem de coğrafi tartışmalara neden olurken, özellikle Meksika ve Latin Amerika ülkelerinde büyük tepki topladı. Meksika hükümeti, tarihsel olarak uzun yıllardır kullanılan ‘Meksika Körfezi’ adının değiştirilmesini kınadığını ve bu konudaki itirazlarını uluslararası platformlara taşıyacağını açıkladı.