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Fitch, enflasyonun tetiklenmesi uyarısı yaptı!

Fitch, “Yeni tarifeler 2025'te önemli bir aşağı yönlü risk oluşturabilir” dedi.

Haber Merkezi
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Fitch, enflasyonun tetiklenmesi uyarısı yaptı!
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Fitch Ratings'e göre, ABD tüketicisinin dayanıklılığı sağlam bir işgücü piyasası ve hane halkı bilançoları tarafından desteklenmeye devam ediyor, ancak yeni tarifeler 2025'te önemli bir aşağı yönlü risk oluşturabilir.

ABD Ekonomik Araştırma Başkanı Olu Sonola, "ABD tüketicisi 2024'ü güçlü bir şekilde tamamlarken, yaklaşan tarifeler daha yüksek enflasyonu ve özellikle dayanıklı mallarda tüketici harcamalarındaki büyümede yavaşlamayı tetikleyebilir" dedi.

Fitch, 2024'te yüzde 2,8 olan tüketici harcamaları büyümesinin 2025'te hafif bir düşüşle yüzde 2,6 olacağını tahmin ediyor. "Ortalamanın üzerinde tüketici harcamaları büyümesinin 2025 yılında da devam etmesi muhtemeldir, ancak bu durum küresel bir ticaret savaşı durumunda rayından çıkabilir."

Tüketici harcamaları 3Ç24'teki yüzde 3,7, 2Ç24'teki yüzde 2,8 ve 1Ç24'teki yüzde 1,9'luk büyümenin ardından 4Ç24'te yıllık bazda yüzde 4,2 arttı. Hanehalkı nominal harcanabilir geliri, ılımlı istihdam ve nominal ücret artışının desteğiyle 4Ç24'te yıllık bazda yüzde 5,0 arttı. Aralık 2023'te yaklaşık yüzde 4,7 olan reel hanehalkı harcanabilir gelir artışı Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 2,4 olarak gerçekleşmiştir. Tüketici net değeri, özellikle hisse senedi piyasasında devam eden güçlenmeye bağlı olarak 3Ç24'te yıllık bazda yüzde 11,4 artmıştır. Aralık 2023'te yüzde 4,4 olan tasarruf oranı Aralık 2024'te yüzde 3,8'e gerilemiştir.

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