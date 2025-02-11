Trump kararnameyi imzaladı: Çelik ve alüminyuma yüzde 25'lik vergi 4 Mart'ta yürürlüğe giriyor

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı. Tüm ülkeleri kapsayan bu yeni düzenlemenin, ABD sanayisini koruma amacı taşıdığı belirtildi.

Avustralya için muafiyet gündemde

Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yaptığı görüşmenin ardından Avustralya'ya yönelik bir muafiyetin değerlendirilmekte olduğunu söyledi. Ancak yetkililer, genel olarak gümrük vergilerinin tüm ithalatı kapsayacağını ve belirli ürünler için herhangi bir istisna tanınmayacağına dikkat çekiyor.

Trump'tan "adil ticaret" vurgusu

Başkan Trump, diğer ülkelerin misilleme niteliğindeki gümrük vergileri konusunda endişe duymadığını belirterek, "Tarifelerin adil olmasını istiyoruz. Onlar bizden ücret alırsa, biz de onlardan alırız" dedi.

Vergiler 4 Mart'ta yürülüğe girecek

Cnbc-e'de yer alan habere göre konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, yeni gümrük vergisi uygulamasının 4 Mart itibariyle başlayacağını belirtti.

Trump, Oval Ofis'te kararnameyi imzalarken "Bu büyük bir adım... Amerika'yı yeniden zenginleştireceğiz" dedi.

ABD mallarına vergi uygulayan ülkelere misilleme sinyali

Trump, önümüzdeki günlerde ABD mallarına gümrük vergisi uygulayan ülkelere karşılıklı tarifeler getirmeyi planladığını da duyurdu. Beyaz Saray'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro ise "Başkan Trump, Amerikalı çelik ve alüminyum işçilerini başka hiçbir liderin savunmadığı kadar savunuyor. Bu gümrük vergileri, yabancı dampingine son verecek ve yerli üretimi artıracaktır" diye konuştu.

Trump, benzer bir uygulamayı 2018 yılında da hayata geçirmiş, ancak daha sonra bazı ülkeler için istisnalar getirmişti.