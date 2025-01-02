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Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de idam cezası kaldırıldı

Zimbabve'de idam cezasının kaldırıldığı bildirildi. Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa idama ilişkin yasa tasarısını imzaladı.

Haber Merkezi
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Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de idam cezası kaldırıldı
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Zimbabve hükümetinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın idam cezasının kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısını imzaladığı belirtildi. 

Ölüm emrini imzalamamıştı

2017'de iktidara geldiğinden beri idam cezasıyla karşı karşıya olanlar için ölüm emri imzalamayan Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, 31 Aralık 2024'te idam cezasının kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısını imzalayarak yasalaştırdı. 

Başkan Mnangagwa, 1970'lerde sömürge döneminde idam cezasından reşit olmadığı için kurtulmuştu. 

60 mahkumun cezası hapse çevrildi

Buna göre, 60 mahkumun halihazırdaki idam cezaları hapse çevrildi. Zimbabve'de en son idam cezası 2005'te infaz edilmişti.

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