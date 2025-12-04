  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Güney Asya’daki sel ve heyelanlarda can kaybı 1500'ü geçti
Takip Et

Güney Asya’daki sel ve heyelanlarda can kaybı 1500'ü geçti

Asya kıtasında şiddetli yağmurların geçen haftadan bu yana yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü aştı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güney Asya’daki sel ve heyelanlarda can kaybı 1500'ü geçti
Takip Et

Geçen haftadan bu yana şiddetli yağışların etkisi altındaki Güney Asya ülkelerinde sel ve heyelanlar, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

Afetlerin neden olduğu en ağır kayıp, 837 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'da yaşandı.

Olağanüstü hal ilan edildi

Seller nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edilen Sri Lanka'da 479 kişi yaşamını yitirdi.

Birçok köyün çamur ve enkaz altında kaldığı bu iki ülkede 800'den fazla kişinin kaybolduğu belirtildi.

Binlerce kişinin de afetlerden etkilenen bölgelerde ciddi seviyelerde gıda ve temiz su kıtlığıyla yüzleştiği kaydedildi.

Endonezya'daki çevre aktivistleri, ormanlık alanlarının yıllar içinde kaybedilmesinin, aşırı yağışlara karşı doğal savunma mekanizmalarını yok ettiğini vurgulayarak hükümete ormansızlaşmaya karşı adım atma çağrısı yaptı.

Daha önce Tayland'da 185 ve Malezya'da 3 kişi olarak duyurulan ölüm vakaları haricinde can kayıpları bildirilmedi.

Somalili göçmenler Trump’ın sert açıklamalarının odağında!Somalili göçmenler Trump’ın sert açıklamalarının odağında!Dünya
Rusya Güvenlik Konseyi: Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması savaş nedeni sayılabilirRusya Güvenlik Konseyi: Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması savaş nedeni sayılabilirDünya

 

Dünya
İngiltere ve Norveç, Atlantik’te Rusya’ya karşı iş birliği yapacak
İngiltere ve Norveç, Atlantik’te Rusya’ya karşı iş birliği yapacak
ABD'de bu yıl en çok 'yanlış telaffuz edilen kelimeler' belli oldu: 'Mamdani' ve 'Louvre'
ABD'de bu yıl en çok 'yanlış telaffuz edilen kelimeler' belli oldu: 'Mamdani' ve 'Louvre'
Mark Zuckerberg, casusluk iddiaları nedeniyle İspanya Meclisi’ne çağrıldı
Mark Zuckerberg, casusluk iddiaları nedeniyle İspanya Meclisi’ne çağrıldı
Netanyahu, yeni MOSSAD Başkanı olarak Askeri Sekreteri Gofman'ı atadı
Netanyahu, yeni MOSSAD Başkanı olarak Askeri Sekreteri Gofman'ı atadı
Irak, “terör eylemi” nedeniyle Hizbullah ve Husilerin varlıklarını bloke etti
Irak, “terör eylemi” nedeniyle Hizbullah ve Husilerin varlıklarını bloke etti
Bilim insanları tarafından 12 milyar yıllık Samanyolu benzeri bir galaksi keşfedildi
Bilim insanları tarafından 12 milyar yıllık Samanyolu benzeri bir galaksi keşfedildi