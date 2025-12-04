  1. Ekonomim
Somalili göçmenler Trump’ın sert açıklamalarının odağında!

ABD Başkanı Donald Trump, Somali kökenli göçmenlerin Minnesota’yı “mahvettiğini” iddia etti. Trump ayrıca, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar’ın “ülkeden gönderilmesi” gerektiğini öne sürdü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Oval Ofis'te basın mensuplarına konuşan Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenleri yine hedef aldı.

Trump, Minnesota için "Şu anda bir cehennem çukuru. Somalililer buradan gitmeli. Ülkemizi mahvettiler ve sürekli şikayet ediyorlar." dedi.

Somali doğumlu Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar hakkında da konuşan Trump, "(Omar) Kongre üyesi olmamalı. Ülkemizden atılmalı." diye konuştu.

Omar'ı "kendi ülkene dön" sözleriyle hedef alan Trump, eyaletteki Somali topluluğunu destekleyen Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'i de "aptal" olarak nitelendirdi.

"Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak"

Omar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, 22 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Minnesota eyaletindeki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programının sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump dün de "zar zor bir ülke" olarak nitelendirdiği Somali'den göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirtmiş, Omar'ı da "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendirmişti.

Geçici koruma statüsü

Göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atan Trump'ın bu girişimlerinden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmesine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

