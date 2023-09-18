Güney Çin Denizi'nde büyük hasar

Filipinler, Çin ile ihtilaflı konumda bulunan sulardaki deniz hayatında "büyük hasar" olduğunu öne sürdü.

Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözcülerinden Tuğamiral Jay Tarriela, tartışmalı sulardaki deniz hayatının incelendiği rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarriela, raporun, "Rozul Resifi ve Escoda Sığı deniz tabanına, deniz çevresine ve mercan kayalıklarına verilen büyük hasarı gözler önüne serdiğini" belirterek bölgeye "atık boşaltma" yapılmış olabileceği ihtimalinin çok güçlü olduğunu vurguladı.

Sahil güvenliğin 9 Ağustos-11 Eylül'de "Rozul Resifi" ve "Escoda Sığı"nda kapsamlı araştırma yapmak üzere görev başlattığını kaydeden Tarriela, aynı dönemde araştırma yapılan bölgelerin çevresinde Çin'e ait yaklaşık 45 geminin varlığının tespit edildiğini söyledi.

Tarriela, "Araştırmanın sonuçları, bölgede deniz ekosisteminin cansız göründüğünü ve çok az yaşam belirtisi olduğunu ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede "Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları" (FONP) adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.