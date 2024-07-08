Güney Kore'de binlerce Samsung çalışanı 3 günlük grevde

Sendikalı işçilerin talepleri arasında yıllık iznin bir gün artırılması da yer alıyor. Sendika talepleri karşılanmazsa yeniden greve gideceklerini belirtti. Şirket yönetimi ve sendika Ocak ayından bu yana görüşmelerini sürdürüyor. Şirketin önerdiği yüzde 5,1'lik maaş artışını sendika reddetmişti.

NSEU üye sayısı yaklaşık 30 bin

Greve çıkan Ulusal Samsung Elektronik Sendikası'nın (NSEU) üye sayısı yaklaşık 30 bin ve bu Samsung'un Güney Kore'deki işçi sayısının dörtte birine denk geliyor. Ancak sendika bu haftaki greve çoğunluğu üretim sahaları ve ürün geliştirme departmanında çalışan yaklaşık 6 bin 540 işçinin katıldığını açıkladı. Uzmanlar, katılımın düşük olması ve otomatik üretim nedeniyle grevin dünyanın en büyük çip üreticisinin üretiminde çok büyük etkisinin olmasının beklenmediğini belirtiyor.