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Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, sıkıyönetim ilan etti. Muhalefeti hükümeti felce uğratmakla suçlayan Yoon, sıkıyönetim ilan edilmesinin amacının Kuzey Koreli unsurları devletin içerisinden temizlemek olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
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Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, sıkıyönetim ilan etti. Güney Koreli lider, sıkıyönetim kararının Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içerisinden temizlemek amacıyla alındığını açıkladı.

Güney Kore'yi yeniden inşa edeceğini belirtti

Cumhurbaşkanı Yoon, ülke muhalefetinin 'yıkıcı' çabaları nedeniyle hükümetin felç olduğunu öne sürerken, sıkıyönetim kararıyla ülkenin demokrasisinin ve özgür bir Kore'nin yeniden inşa edileceğini söyledi.

Muhalefet partilerinin ülkeyi krize sokmak için parlamentoyu rehin aldıklarını öne süren Yoon, özgür ve anayasal düzeni korumak için böyle bir tedbire başvurmaktan başka çaresi olmadığını belirtti.

Yoon, “Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum” dedi.

"Ordu milletvekillerini tutuklayabilir"

Anamuhalefet partisi olan Demokrat Parti, kararın ardından milletvekillerini 'acil' koduyla parlamentoya çağırdı. Parti lideri Lee Jae-Myung, kararın anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Sıkıyönetim kararını parlamentoda durdurmaya çalışacaklarını söyleyen Lee Jae-Myung, "Ancak ordu parlamento üyelerini tutuklayabilir" açıklamasını yaptı.

Ülkenin iktidar partisi olan Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong-Hoon da sıkıyönetim ilanının yanlış olduğunu belirtirken, kararı engelleme sözü verdi.

Ülke para birimi Won, sıkıyönetim kararının duyurulmasıyla yüzde 1 değer kaybederek dolar karşısında son iki yılın dip seviyesine geriledi.

 

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