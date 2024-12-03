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Nazmi Karyağdı: Mücbir sebep için bireysel başvuru çözüm olmaz

Depremden etkilenen illerde uygulanan mücbir sebep halinin 30 Kasım itibarıyla sona erdirilmesi ve sürecin uzatılmamasına yönelik değerlendirmeler sürüyor.

Haber Merkezi
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Nazmi Karyağdı: Mücbir sebep için bireysel başvuru çözüm olmaz
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Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Mücbir sebepte tek kalemde 3 yıllık uzatma talep ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in mücbir sebep halinin bireysel başvuru ile devam edeceğine yönelik açıkladığı uygulamanın ise pratikte yaşanacak güçlükler sebebiyle yaşanan sıkıntının giderilmesine fayda sağlamayacağı uyarısında bulunuluyor.

Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ Kurucu Ortağı YMM Nazmi Karyağdı, 6 Şubat depreminin 1939 Erzincan ve 1999 Marmara depreminden daha yıkıcı sonuç doğurduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan deprem raporunda bölgenin Türkiye ekonomisi içindeki yerine ilişkin bilgiler olduğunu ifade eden Karyağdı, 2023 Şubat ayında ilan edilen mücbir sebep halinin uzatmaların ardından 30 Kasım itibarıyla kendiliğinden sona erdiğini aktardı.

Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinin hızla devam ettiğini vurgulayan Nazmi Karyağdı, “Fakat yıkımın büyüklüğü nedeniyle gerek ekonominin gerekse gündelik yaşamın normal seyrine dönmesi için zamana çok fazla zamana ihtiyaç var” dedi.

Deprem illerindeki mükelleflerin vergisel sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin henüz olağan hayata dönemediklerine değinen Karyağdı, “Konteynerlerde çalışan muhasebe büroları, ağır aksak işlerini toparlamaya çalışan KOBİ’ler hâlâ bölgemizin gerçeği durumunda” diye konuştu.

Bölgede vergisel yükümlülükleri yerine getirme açısından teknolojik altyapının ve fiziksel koşulların halen yeterli olmadığını ifade eden Karyağdı, getirileceği ifade edilen bireysel başvuru hakkının ise sorunun çözümünde yeterli olmayacağını anlattı.

Depremden etkilenen işyeri sayısının fazlalığı, vergi dairelerindeki fiziksel koşulların olumsuzluğu ve personel kısıtlılığı sebebiyle, bireysel başvurunun bölge şartlarında büyük zorluklara yol açacağının altını çizen Nazmi Karyağdı,

“Her bir başvurunun tek tek değerlendirilmesi, kısa sürede cevap verilmesi potansiyel iş gücü ile hem vergi dairesi çalışanları hem de vergi mükellefleri için yaşanan sıkıntıların daha da artması anlamına gelecek” diye konuştu.

2011 Van depreminde mücbir sebep halinin 6 yıl sürdüğünü vurgulayan Karyağdı, taksitlendirilen vergilerin ilk ödemesinin 2018 Ocak ayında başladığını, üstelik bunun için herhangi bir başvuru alınmadığını bildirdi.

Bölgede hayatın normale dönüşü için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Karyağdı,

“Asrın felaketini yaşamış bölgedeki girişimcilerimize ve meslek mensuplarına maddi ve manevi külfet getirmemek adına, bölgenin kendi kendisini ayağa kaldırmasına destek olmak amacıyla mücbir sebep halinin devam uygun olacaktır. Ayrıca uzatmanın önümüzdeki üç yıllık bir süre boyunca bir daha uzatmaya gerek duyulmayacak şekilde ilan edilmesinin yerinde olacağı kanısındayız” dedi.

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