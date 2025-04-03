Hakan Fidan, Fransız Bakandan Türkiye AB ilişkilerinde engellerin kaldırılmasını istedi

ANKARA(EKONOMİ)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede ikili ve bölgesel konular ayrıntılı olarak ele alınırken, Bakan Fidan Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda AB üyesi olmayan ülkelerle olan eşgüdümün artırılmasının önemine değindi.

Hakan fidan, Türkiye - AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve AB’nin bu yönde somut adımlar atması konusunda Türkiye’nin Fransa’dan olan beklentilerini dile getirirken, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusu da görüşmede gündeme geldi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara yönelik Türkiye’nin desteğini dile getiren Bakan Fidran, bu konuda müttefiklerin yakın işbirliği içinde çalışmasın önemli olduğunu, kalıcı çözümün her iki tarafın da rızasıyla olabileceğini aktardı.

Suriye’deki yeni yönetimle angajmanın artırılması gerektiğine değinen Hakan Fidan, yaptırımların tamamen kaldırılmasının istikrar ve huzur tesisi yönündeki çabalar yönünden önemli olduğunu ifade etti.

PKK/YPG ile mücadelenin de önemine vurgu yapan Bakan Fidan, Suriye’nin kuzeyindeki hapishane ve kamplardaki DEAŞ mensubu yabancı terörist savaşçıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini vurguladı.

İsrail’in saldırılarının bölgesel istikrarsızlığa sebebiyet vereceğine dikkat çeken Hakan Fidan, Filistin halkının anavatanlarından zorla göç ettirilmesine karşı olduğumuzu vurguladı. İnsani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının hayati derecede önemli olduğunu bildirdi.

Görüşmede ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlarla enerji konusunda işbirliği fırsatları da gündeme geldi.