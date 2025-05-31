Hamas, BMGK'den İsrail'in saldırılarının ve ablukasının durdurulması talebinde bulundu

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi’nde 3 aydır sürdürdüğü ağır abluka ve tüm halkı etkileyen kıtlık vurgulandı.

"Gelen yardımlar, insani ihtiyaç okyanusunda yalnızca bir damla"

"Gazze’de çocukları kasıp kavuran bir kıtlık yaşanıyor ve gelen yardımlar, insani ihtiyaç okyanusunda yalnızca bir damla." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Hamas, BMGK'ye, "İsrail saldırılarını durdurma ve ablukayı kırma" çağrısı yaptı.

Hamas'ın açıklamasında Gazze’ye yardım sağlamak, Filistinlilere destek olmak ve aç bırakma politikasını sona erdirmek için acil Arap ve İslam dünyasına duruma müdahale etmesi talebinde bulunuldu.

Gazze'de açlığın bir silah olarak kullanıldığına ve vahşi katliamların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Gazze Şeridi’ndeki insani durumun, açlığın derinleşmesi ve yayılmasıyla birlikte kritik aşamalara girdiği" belirtildi.

Hamas, Witkoff'un ateşkes önerisini Filistinli gruplarla istişare ediyor

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisi hakkında Filistinli direniş gruplarıyla istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Hamas dün, ABD tarafından hazırlanan, İsrail'in de destek ve onay verdiği ateşkes önerisini teslim aldığını duyurmasının ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Arabulucular kanalıyla Witkoff'tan teslim aldığımız öneri hakkında Filistinli direniş gruplarıyla istişarelerde bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde, "Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan’ın (Donald Trump), Hamas’a, İsrail'in de destekleyip onayladığı bir ateşkes önerisini sunduğunu teyit edebilirim. Bu öneri Hamas'a gönderilmeden önce İsrail tarafından onaylandı. Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim." demişti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu önerinin, Hareket'in ilgili birimlerince "sorumluluk bilinciyle" incelendiği belirtilmiş ve verilecek cevabın, "Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" ifade edilmişti.