Hamas: İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de yeni bir kıtlık yaşanabilir

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin iki haftadır ağır bir abluka altında olduğunu ve İsrail'in gıda, ilaç, yakıt ve temel ihtiyaç maddelerinin girişini engellediğini belirtti.

Gazze'de gıda krizi yaşanabilir

İsrail’in uygulamalarını "Filistinlilere yönelik yeni bir aç bırakma suçu" olarak nitelendiren Kanu, "Önümüzdeki birkaç gün içinde Gazze'de birçok temel gıda maddesi ve ürün tükenecek, bu da halkın sıkıntılarını artıracak ve krizlerini derinleştirecek." ifadelerine yer verdi.

Kanu, "Uluslararası toplum Gazze konusunda sorumluluğunu yerine getirmezse, halkımız ramazan ayında tekrar kıtlıkla karşı karşıya kalacak." uyarısında bulunarak, uluslararası toplumu sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Son olarak da Kanu, arabulucuları, sınır kapılarını açması ve insani yardımların girişine izin vermesi için İsrail’e daha fazla baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri dün, İsrail'in Gazze'ye insani yardımı reddetmeyi sürdürmesinin, savaş suçlarının, soykırımın ve insanlığa karşı suçların devamı olarak nitelendirmişti.

Mart ayı başında, 42 gün süren Gazze’deki ateşkes anlaşmasının birinci aşaması sona ermiş, ancak İsrail ikinci aşamaya geçmekten kaçınarak saldırılarına devam ediyor.

Ateşkesin ilk aşamasının sona ermesiyle birlikte İsrail, Gazze'ye giden tüm sınır kapılarını tekrar kapattı ve insani yardımların girişini engelledi. Bu adımın, Hamas’a baskı yaparak kendi şartlarını kabul ettirmek amacıyla uygulandığı belirtiliyor.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini savunarak, İsrail’in 8 Mart’tan bu yana insani yardımları durdurmasını "ucuz bir şantaj, savaş suçu ve anlaşmaya yönelik açık bir darbe" olarak nitelendiriyor.

İsrail ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de soykırım gerçekleştiriyor. Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 160 binden fazla Filistinli öldü ya da yaralandı, 14 binden fazla kişi ise kayıp durumda.

48 bin 515 Filistinli hayatını kaybetti , 111 bin 941 kişi yaralandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın olmak üzere 48 bin 515 Filistinli öldü, 111 bin 941 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.