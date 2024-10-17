İsrail duyurdu: Hamas lideri Sinwar öldü

İsrail ordusu, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü, Sinvar'a ait olduğu belirtilen naaşın kimlik tespit sürecinin tamamlanarak teyit edildiğini duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu, olayın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde hedefli bir kara operasyonu sırasında meydana geldiğini açıkladı. Operasyonda üç Hamas üyesinin hedef alındığı bildirildi.

İsrail devlet medyası KAN'ın iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre ise Sinvar'ın öldürüldüğü doğrulandı ve Güvenlik Kabinesi, Sinvar'ın öldürüldüğü konusunda bilgilendirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı: Sinwar öldü

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Hamas Lideri Yahya Sinvar öldü" açıklaması yaptı.

Hizbullah kaynakları da Yahya Sinvar'ın ölmüş olabileceğine yönelik işaretler olduğunu bildirdi.

CNN International Televizyonu, İsrail'in ABD'li yetkililere ilk DNA sonuçlarının Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü işaret ettiğini iletti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin gelişmeler üzerine İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hamas kaynakları: Ölmüş olabileceğine dair işaretler var

Hamas kaynakları, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceğine dair işaretler olduğunu ifade etti.

Sinvar uzun süredir İsrail'in hedefinde

İsrail gazetesi Haaretz geçtiğimiz günlerde, İsrail'in son aylarda Sinvar'ın saklandığından şüphelenilen bölgelerdeki tünelleri bombaladığını bildirmişti.

İsrail'in geçtiğimiz ay tüm rehinelerin bir an önce serbest bırakılması karşılığında Sinvar'a Gazze'den "güvenli şekilde çıkış" sözü verdiği ileri sürülmüştü.

Hamas lideri Yahya Sinvar, suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye’nin yerine seçilmişti.

Sinvar, 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırısının baş mimarı olarak biliniyordu.