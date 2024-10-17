ASELSAN'dan KOBİ'lere 1,6 milyar dolarlık sipariş

Kocaeli Sanayi Odasının ekim ayı meclis toplantısına katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisine ciddi kaynak ayırdığını, özellikle son 15 yılda dünyada gıptayla bakılan, dünyadaki herkesin kabul ettiği bir başarı sağlandığını söyledi.

Akyol, bu başarıda amiral gemisi olduğunu belirttiği ASELSAN'ın dünyanın en büyük 42'nci savunma sanayisi şirketi olduğunu kaydetti.

ASELSAN'ın geçen yıl dünyanın en hızlı büyüyen 10'uncu savunma sanayisi şirketi olduğunu, bu teknolojileri Anadolu'ya yaydığını anlatan Akyol, "Bütün her şeyiyle küresel bir hedef peşinde koşan ASELSAN'ın bugün 20 ülkede fiziki olarak fabrikası, ofisi, tasarım merkezi, ülkenin durumuna göre fiilen çalışması var. Bütün hedefimiz, bütün varlığımız, bundan sonra ihracat odaklı küresel ligde oynayan bir ASELSAN'ı adım adım daha yukarıya taşımaktır." diye konuştu.

Akyol, dünyadaki en iddialı projeleri genç bir kadroyla gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Türkiye için bir fırsat penceresidir bu. İnovasyon yapacak yetişmiş insan kaynağı var." dedi.

"İlk radarı İzmit Körfezi'ne kurduk"

Türkiye'nin kritik zamanlarda müttefik olarak bilinen ülkelerden kısıtlamalarla karşılaştığını, bundan sonra bu ambargolara daha iyisini yaparak karşılık vereceklerine dikkat çeken Akyol, şöyle devam etti:

"Çok yakında helikopterlerin kamerasında da ambargo vardı. Avrupalı bir müttefikimiz, helikopterlerin içinde kullanılan kameranın içindeki bir bileşeni, yine Suriye'de terörle mücadelede kullanıldığını gerekçe göstererek içindeki kritik parçayı bize vermeyeceğini bildirmişti. Orada da sıfırdan kamera yaptık. İçindeki bileşenleri de yaptık. ATAK helikopterimize taktık, Türk ordusuna verdik, yurt dışına da ihraç ettik. Aradan 3-4 yıl geçmiş, işi bitirmişiz. İlgili ülkeden bir heyet geliyor, 'Böyle bir talebiniz varmış, geçerli mi?' diye. 'Hayır, geçerli değil biz onun yerlisini yaptık.' diye bildirdim."

Bugün geldikleri noktada Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde alçak, orta, yüksek irtifa, bütün sistemlerini 2024 sonu itibarıyla envantere sokmuş olacağını belirten Akyol, "Tartışmaların devam ettiği süreçte arkada bütün yatırımlarımızı, bütün çalışmalarımızı yaptık. Bugün HİSAR'dan SİPER'e, KORKUT'tan GÖKDENİZ'e, diğer bütün hava savunma sistemlerini geliştirdik. Onların daha etkin çalışmasını gerektiren, ayrılmaz bir parçası olan milli radarımızı da geliştirdik hatta ilk radarı İzmit Körfezi'ne kurduk." diye konuştu.

Akyol, artık kısıtlamaları getirenlerin Türk milletinin evlatları tarafından daha iyisiyle mukabil bulacaklarını anladığını vurgulayarak, ambargolar kalksa da kalkmasa da bu ürünleri yerli olarak yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şu anda sahada Türk ordusu tarafından kullanılan 500'ü aşkın ürünlerinin bulunduğu bilgisini paylaşan Akyol, "Hepsi önemli gerilimlerde sahada kendini ispatlamış ürünler. Laboratuvar ortamında veya tatbikatlarda değil Türkiye Cumhuriyeti'nin operasyon yaptığı her yerde kendilerini ispatlamış ürünler." dedi.

"Yılbaşından beri 91 ürünü daha millileştirdik"

Akyol, ASELSAN'ın savunma sanayisinin yanı sıra ülke ekonomisine katkılarına da değinerek, sözlerini "Bütün bu yapı içerisinde biz on binlerce insana ekmek verirken bir taraftan KOBİ'lere de liderlik ediyoruz. 3 bin 200 Türkiye'de yan sanayi firmamız var. Geçtiğimiz yıl 1,2 milyar dolar Türk savunma sanayisinin en büyük şirketi olarak KOBİ'lere iş vermişiz. Şu an 10 aylık rakamlara baktım. Millileşmenin de getirdiği pozitif ayrışmayla 10 ayda 1,6 milyar dolar KOBİ'lere şu ana kadar sipariş açmışız. Dolayısıyla ben ve ekibim adım adım ihracatın odağında dünyayı gezerken Türkiye'ye daha fazla iş getirmek, daha fazla KOBİ'ye iş vermek ve daha fazla gencimize nitelikli istihdam oluşturmak için çalışıyoruz. Geçen 5 yıllık dönemde 560 milyon dolarlık ithal edeceğimiz ürünü yerlileştirmişiz, 440 milyon dolara tedarik etmişiz. Yüzde 20 fiyat avantajı olarak dönmüş. Türkiye'ye kattığımız istihdamı da siz takdir edin. Bunu da adım adım, gün gün ilerletiyoruz. Bu sene de yılbaşından beri 91 ürünü daha millileştirdik. 127 milyon dolar milli ürünleri sipariş etmişiz yani bir taraftan yüksek teknolojiyle boğuşurken bir taraftan bunu da sağlıyoruz." diyerek sürdürdü.

Bugüne kadar Kocaeli'deki firmalara 362 milyon dolarlık iş sağladıklarını anlatan Akyol, şu ana kadar 19 firmayla 58 ürünü Kocaeli sanayicisiyle millileştirdiklerini kaydetti.

Akyol, konuşmasının ardından sanayicilerin sorularını cevapladı.