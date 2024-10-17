  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Taliban’dan tartışmalı karar! Kadın sesinden sonra televizyona da insan yasağı geldi
Takip Et

Taliban’dan tartışmalı karar! Kadın sesinden sonra televizyona da insan yasağı geldi

Afganistan'ın Taliban yönetimi yine tartışmalı bir karar aldı. Ülkede televizyonda insan ve hayvanların görüntülerinin kullanılması yasaklanıyor. 2 televizyon kanalı kararı uygulamaya başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Taliban’dan tartışmalı karar! Kadın sesinden sonra televizyona da insan yasağı geldi
Takip Et

Televizyonda artık insan ve hayvan görüntüleri yayınlanamayacak. Afganistan’da Taliban yönetimi yine çok tartışılacak bir karar imza attı. NTV’nin haberine göre, Erdemin Yayılması ve Kötülüğün Önlenmesi Bakanlığı, hayvan ve insanların artık televizyonda gösterilmemesi kararı verdi. 

Televizyonlarda insan ve hayvan görüntüsü verilmeyecek

Kararın gerekçesi, insan ve hayvanların televizyonda gösterilmesinin şeriata uygun olmaması. Kararın kademeli olarak tüm ülkede uygulanacağı açıklandı.

Televizyon kanalları uygulamaya başladı

Ülkenin kuzeyinde 2 televizyon kanalı talimata uyarak yayınlarından insan ve hayvan görüntülerini çıkardı.

Kanalın logosu üzerinde spikerin görüntüsü gösterilmiyor, sadece konuşmaları gösterilirken sadece kanalın logosu gösteriliyor.

Ağustos ayında kadın sesini de yasaklamıştı

Taliban ağustos ayında da kadınların toplum içinde duyulacak kadar yüksek sesle konuşmasını yasaklamış, berberlerinde sakal tıraşı yapmasına yasak getirmişti.

15 Ağustos 2021’de Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban geçen süre içinde kadın haklarını sistematik olarak kısıtlayan bir dizi karar almıştı.

Dünya
7 dakika boyunca 78 tonluk uçağın altında kaldı! O anlar kameraya yansıdı
7 dakika boyunca 78 tonluk uçağın altında kaldı! O anlar kameraya yansıdı
Yayha Sinvar Kimdir? Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü Mü?
Yayha Sinvar Kimdir? Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü Mü?
Kuzey Kore'nin Rusya'ya desteğine Zelenskiy yorumu: "Dünya savaşına giden adım"
Kuzey Kore'nin Rusya'ya desteğine Zelenskiy yorumu: "Dünya savaşına giden adım"
İsrail Ordusu: Hamas lideri Yahya Sinvar öldürülmüş olabilir
İsrail Ordusu: Hamas lideri Yahya Sinvar öldürülmüş olabilir
Nijerya’ya 846 bin doz sıtma aşısı ulaştı
Nijerya’ya 846 bin doz sıtma aşısı ulaştı
Gazze'de ekonomi çöktü: İşsizlik oranı yüzde 80'e yükseldi
Gazze'de ekonomi çöktü: İşsizlik oranı yüzde 80'e yükseldi