Taliban’dan tartışmalı karar! Kadın sesinden sonra televizyona da insan yasağı geldi

Televizyonda artık insan ve hayvan görüntüleri yayınlanamayacak. Afganistan’da Taliban yönetimi yine çok tartışılacak bir karar imza attı. NTV’nin haberine göre, Erdemin Yayılması ve Kötülüğün Önlenmesi Bakanlığı, hayvan ve insanların artık televizyonda gösterilmemesi kararı verdi.

Televizyonlarda insan ve hayvan görüntüsü verilmeyecek

Kararın gerekçesi, insan ve hayvanların televizyonda gösterilmesinin şeriata uygun olmaması. Kararın kademeli olarak tüm ülkede uygulanacağı açıklandı.

Televizyon kanalları uygulamaya başladı

Ülkenin kuzeyinde 2 televizyon kanalı talimata uyarak yayınlarından insan ve hayvan görüntülerini çıkardı.

Kanalın logosu üzerinde spikerin görüntüsü gösterilmiyor, sadece konuşmaları gösterilirken sadece kanalın logosu gösteriliyor.

Ağustos ayında kadın sesini de yasaklamıştı

Taliban ağustos ayında da kadınların toplum içinde duyulacak kadar yüksek sesle konuşmasını yasaklamış, berberlerinde sakal tıraşı yapmasına yasak getirmişti.

15 Ağustos 2021’de Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban geçen süre içinde kadın haklarını sistematik olarak kısıtlayan bir dizi karar almıştı.