Harvard Üniversitesi'nden antisemitizm ve Arap karşıtı önyargı raporlarının ardından reform kararı!

Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, üniversite bünyesinde antisemitizm ve Arap karşıtlığı​​​​​​​ temelinde yapılan iç raporlama çalışmalarının ardından paylaştığı mektupta, ​​eğitim kurumunun son bir yılda "gerekli değişiklikleri ve temel ilerlemeyi" gerçekleştirdiğini ancak daha fazla adım atılacağını açıkladı.

"Üniversitenin, fikirlerin hoş karşılandığı ve gerçeği arama ruhuyla tartışıldığı bir yer olmasını sağlamak için" çabalarını katlayacaklarını belirten Garber, öğrencilerin okula kabulü ve işe alma konularında da güncellemelere gidileceğini ifade etti.

Garber, okul müfredatının da antisemitizm ve Arap karşıtlığı konusundaki standartları yansıtacak şekilde gözden geçirileceğini belirtti.

Okul kampüsünde yayımlanan The Harvard Gazette tarafından da paylaşılan mektupta, diğer değişiklikler arasında öğrenciler ve personel için zorunlu antisemitizm eğitimi ve İbranice, Yahudilik, Arap-İslam çalışmaları üzerine genişletilmiş akademik çalışmaların teşvik edileceği bilgisine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, üniversitelerin geçen yıl kampüs protestolarında antisemitizmi kontrol etmek için "yeterli çabayı ortaya koymadığı" iddiası üzerine Garber, Harvard'ın hükümetin taleplerine boyun eğmeyeceğini belirtmiş ve bu talepleri akademik özgürlük ve tüm üniversitelerin özerkliği açısından bir "tehdit" olarak nitelendirmişti.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestolarıyla çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Bu bağlamda yönetim, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

Üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere Trump yönetimine dava açmıştı.