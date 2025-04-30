  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA... Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 15 gözaltı kararı
Takip Et

SON DAKİKA... Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 15 gözaltı kararı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA... Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 15 gözaltı kararı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da tespit edilen 15 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin, zanlılara yönelik arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gündem
Hastanede tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder ile ilgili iddialar sonrası DEM Parti'den açıklama
Hastanede tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder ile ilgili iddialar sonrası DEM Parti'den açıklama
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 18 doktor gözaltına alındı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 18 doktor gözaltına alındı
İstanbul'da 1 Mayıs öncesi ‘Taksim’ operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs öncesi ‘Taksim’ operasyonu: 14 gözaltı
Bakan Uraloğlu duyurdu: 1 Mayıs'ta Marmaray, metro, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: 1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
Naci Görür, İSKİ Genel Müdürü için çağrı yaptı
Naci Görür, İSKİ Genel Müdürü için çağrı yaptı
Bakanlık usulsüzlük tespit etmişti: Ekici Peynir'den açıklama geldi
Bakanlık usulsüzlük tespit etmişti: Ekici Peynir'den açıklama geldi