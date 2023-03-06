Hindistan, dünyada en çok internet kesintisi yapan ülke oldu

Access Now tarafından yayımlanan rapora göre, Hindistan 2022'de dünya çapında en yüksek sayıda internet kesintisi uygulayan ülke oldu.

Raporda, dünya çapında kaydedilen 187 internet kesintisinden 84'ünün Hindistan'da gerçekleştiği aktarıldı. Ülkede internet özgürlüğü taahhüdüne ilişkin endişeleri artırdığı belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, geçen yıl Hindistan'daki internet kesintilerinin yaklaşık yüzde 60'ı, yetkililerin "siyasi istikrarsızlık ve şiddet" nedeniyle erişimi kesintiye uğrattığı Hindistan yönetimindeki Keşmir'de meydana geldi.

Hindistan'ın, 800 milyondan fazla internet kullanıcısı ile Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci dijital nüfusuna sahip olduğu bildirildi.

Raporda ayrıca, kesintilerin 2022'de milyonlarca insanın günlük yaşamını yüzlerce saat boyunca etkilediği de belirtildi.