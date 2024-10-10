Hindistan, nükleer güçle çalışan iki saldırı denizaltısı inşa edecek

Hindistan'da iki savunma yetkilisi, Hindistan'ın Çarşamba günü, yaklaşık 450 milyar rupiye (184 milyar TL) mal olacağı tahmin edilen bir proje kapsamında, nükleer güçle çalışan iki adet yeni bir saldırı denizaltısı inşa etme planlarını onayladığını bildirdi.

Çin'in Hint Okyanusu bölgesinde artan varlığı karşısında ordusunu modernize etmeye çalışan Hindistan, donanma kapasitesini arttırmaya ve yerli silah üretim kapasitesini de geliştirmeye odaklanıyor.

Euronews'in aktardığına göre, Başbakan Narendra Modi'nin kabinesinin, Hindistan Donanması'nın planladığı altı denizaltıdan oluşan yeni bir sınıfın ilk iki denizaltısının inşası için onay verdiğini belirten yetkililer, isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştular ancak saldırı denizaltıları için teslimat tarihi vermekten kaçındılar.

370'den fazla gemisiyle dünyanın en büyük deniz gücüne sahip olan Çin, 2020 yılında Himalaya sınırındaki çatışmalarda 24 askerinin ölmesinin ve ilişkilerin bozulmasından bu yana Hindistan için bir güvenlik endişesi olarak görülüyor.

Geleneksel dizel motorlu gemilere göre daha hızlı, daha sessiz ve daha uzun süre sualtında kalabilen, dolayısıyla tespit edilmeleri daha zor olan nükleer enerjili saldırı denizaltıları dünyanın en güçlü deniz silahları arasında yer alıyor.

Çin, Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi sadece birkaç ülke bu denizaltıları üretiyor.

Geçmişte Rusya'dan nükleer güçle çalışan iki saldırı denizaltısı kiralayan ancak daha sonra bunları iade eden Hindistan, Rusya ile yeni bir denizaltı kiralamak için de görüşmelerini sürdürüyor.

Yeni denizaltılar hükümetin Hindistan'ın güneyindeki Visakhapatnam limanında bulunan gemi inşa merkezinde üretilecek.

Yetkili kaynaklardan biri, inşaat devi Larsen and Toubro'nun (LART.NS) da projede yer almasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Bu denizaltılar, Hindistan'ın şu anda inşa etmekte olduğu ve ikincisi sğustos ayında hizmete giren nükleer silah fırlatma kapasitesine sahip Arihant sınıfı nükleer enerjili denizaltılardan farklı olacak.