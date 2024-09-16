Hindistan'da, çalılşma koşullarını protesto eden 104 Samsung çalışanı gözaltına alındı

Hindistan'da 104 Samsung çalışanı düşük maaşları protesto etmek için bir araya geldi. Hindistan polisi, izinsiz yürüyüş planladıklarını öne sürerek çalışanları gözaltına aldı.

Bu gözaltı kararı ile birlikte Tamil Nadu eyaletinin Chennai şehri yakınlarındaki Samsung ev aletleri fabrikasında grev yapan işçilerin grevini daha da tırmandırdı. Fabrika çalışanları, daha yüksek maaşlar talep ediyorlar. Yaklaşık yedi gündür devam eden boykot nedeniyle fabrikada üretim aksıyor. Samsung'un Hindistan'daki yıllık 12 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık üçte biri bu fabrikadan sağlanıyor.

Pazartesi günü çalışanlar, protesto için yürüyüş yapmayı planlamıştı ancak bölgede okullar, kolejler ve hastaneler olduğu için izin verilmedi. Çalışanların bu yüzden gözaltına alındığını söyleyen Kancheepuram ilçesi kıdemli polis memuru K. Shanmugam, "Burası tamamen felç olabilecek bir ana bölge ve protesto kamu huzurunu bozardı. Tüm işçilerin karakollarda tutulamayacağı için onları düğün salonlarında gözaltında tuttuk" dedi.

Hindistan'daki Samsung çalışanlarının talepleri neler?

Geçen haftadan bu yana işçiler, fabrikanın yakınında geçici bir çadırda daha yüksek maaşlar, işçi sendikası Merkezi Hindistan Sendikaları Birliği'nin (CITU) desteklediği bir sendikanın tanınması ve daha iyi çalışma saatleri talep ederek protestolarını yapıyorlardı.

Samsung, dış bir işçi grubunun desteklediği herhangi bir sendikayı tanımak istemiyor.

Şirket yaptığı açıklamada Chennai fabrikasındaki işçileriyle tüm sorunları en kısa sürede çözmek için görüşmelere başlayacaklarını söyledi.