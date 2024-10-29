Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu!

Hizbullah'ın yeni lideri, hayatını kaybeden Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım olarak belirlendi.

Hizbullah’ın yeni liderinin kim olacağı, 27 Eylül'den itibaren merakla bekleniyordu. Nasrallah’ın yerine geçmesi beklenen adaylar, İsrail Ordusu'nun hava saldırıları sonucunda hayatını kaybederken, örgüt bugüne kadar resmi bir lider duyurusunda bulunmamıştı.

Hizbullah'ın yeni lideri konuşma gerçekleştirmişti

Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım, Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından 8 Ekim’de televizyonda bir konuşma gerçekleştirmişti. Kasım, yaptığı açıklamada "ABD'nin Gazze'de işlenen suçların önemli bir ortağı olduğunu" belirterek, "İmkanlarımız güçlü, İsrail'in kapasitemizi hedef aldığı iddiaları asılsızdır. Saldırılarda kaybettiğimiz tüm pozisyonlardaki kişilerin yerleri doldurulmuştur. Kimse, mevzilerimizi terk edeceğimizi veya silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir," ifadelerini kullanmıştı.

Naim Kasım kimdir?

Uzun süredir Hizbullah'ı yöneten Hasan Nasrallah'ın , İsrail'in düzenlediği ve örgütün üst düzey yöneticilerinden birçoğunun öldürüldüğü saldırıda öldürülmesinin ardından, örgütün lideri Şeyh Naim Kasım oldu.

Kasım Salı günü televizyonda meydan okuyan bir konuşma yaparak grubun askeri yeteneklerinin sağlam olduğunu ve çatışmalar devam ettikçe İsraillilerin daha fazla acı çekeceğini iddia etti.

Nasrallah gibi Kasım da Şii siyasi parti ve silahlı grubun kurucu üyelerinden biri ancak eski liderin karizması ve hitabet yeteneğinden yoksun olduğu düşünülüyor.