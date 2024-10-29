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Bakanlık listeyi güncelledi: Taklit ve tağşiş yapan 2 firma daha ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Bakanlık tarafından açıklanan gıda sahtekarları listesine 2 marka daha girdi...

Haber Merkezi
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Bakanlık listeyi güncelledi: Taklit ve tağşiş yapan 2 firma daha ifşa edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşüren gıda ürünlerini açıklamaya devam ediyor. Bakanlık hileli gıdalar listesini bugün yine güncelledi. 

Diyarbarkır'da bulunan Yöresel Çermik Peynircilik adlı firmanın sosyal medya üzerinden sattığı tulum peynirinde uygunsuzluk tespit edildi. Tulum peynirinin içinde bitkisel yağ ve netamisin tespit olduğu belirlendi.

Mersin'deki Çırpır Doğal Köy Ürünleri adlı şirketin ürettiği zeytinyağı da hileli çıktı. Zeytinyağında sıkça kullanılan tohum yağı karışımı olduğu açıklandı.

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