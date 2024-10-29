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Kanal İstanbul için 5 yıl sonra keşif kararı verildi

İlk kez 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” diyerek duyurduğu Kanal İstanbul projesine açılan davalar neticesinde askıya çıkarılan planlarla ilgili yeniden keşif kararı alındı.

Haber Merkezi
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Kanal İstanbul için 5 yıl sonra keşif kararı verildi
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Kanal İstanbul projesinden davacı olanlara iletilen tebligatta, 2020 yılında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına karşı açılan yürütmeyi durdurma davasının bilirkişi keşfi yapılacağı belirtildi.

Yaklaşık 5 yıl sonra projeyle ilgili keşif iki gün sürecek. Danıştay 4’üncü Dairesi’nin kararına göre davacılardan bir kişi 14-15 Kasım’daki keşfe katılabilecek ve ilave olarak sınırlı beyanda bulunabilecek.

Avukat Ekin Öztürk Yılmaz, yürütmenin durdurulması mekanizmasının ivedi yargılamaya tabi olduğunu belirterek, sürecin hukuksuz ilerletildiğini ifade etti. Gazete Duvar’ın haberine göre, Yılmaz, "Her dava bakımından bir kişinin konuşmasına karar verdi. Bu da hak arama özgürlüğünü zedeleyen bir tutum. Davanın açılmasından itibaren sürdürülen tavrın, devam ettirileceği duygusu yaratıyorlar. Mesleki olarak, bilimsel teknik ilkeler çerçevesinde TMMOB’un verdiği mücadele hukuksal anlamda da sürmeye devam edecek” ifadeleriyle Danıştay’ın hukuki açıdan aldığı kararları eleştirdi.

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