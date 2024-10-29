Kulis | Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’yi konuşmasından dolayı tebrik ettiği ileri sürüldü. Yayımlanan kulis haberlerinde MHP ile AKP’nin arasında bu konudan dolayı herhangi bir sorun olmadığı vurgulandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti kaynakları, Cumhur İttifakı içinde ‘terörsüz Türkiye’ için tam bir mutabakat olduğunu ifade ederek, “Bugüne kadar ne zaman bu konularda bir tartışma olsa, ‘MHP izin vermez, AK Parti adım atamaz’ şeklinde kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyordu. O sebeple bu çıkışın Sayın Bahçeli tarafından yapılmış olması, bizim açımızdan çok kıymetli. Hiç konuşmayanlar bile artık bu mesele hakkında konuşmaya başladı. Bu süreç; Orta Doğu’daki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Çevremizde bu kadar şey yaşanırken, hiçbir şey olmamış gibi bekleyemeyiz. Önümüzdeki günlerde, DEM Parti, İmralı, Kandil ve diğer unsurların pozisyonu tam olarak ortaya çıkar. ABD veya İsrail ile yol yürümeye devam edecekler mi görülecek. Türkiye, burada ‘siyonist plana Kürtleri kurban etmem’ diyor ve Kürt vatandaşlarımızı sömürenlere de bir fırsat veriyor” görüşünü dile getirdi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, PKK lideri Öcalan'ı Meclis'e çağıran MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sürpriz açılımına, Öcalan'ın adını anmadan, 'ittifak' ve 'tüm araçlarla imkânları kullanma' vurguları yaparak destek vermişti. Erdoğan, "İktidar ve ittifak olarak bir adım atmadan her şeyi hesaba katıyoruz. Kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Ülkemizde olan tüm araçları, imkânları kullanarak terörün, şiddetin olmadığı, demokrasinin ve kardeşlerin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" demişti.

Ana muhalefet partisi CHP lideri Özgür Özel de Erdoğan'a, "Bahçeli’yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle" diye seslenmişti. 'Kürtler sorunumuz kalmadı diyene kadar bu sorunun varlığına inanacağız'' diyen Özel, ''Herkesin kendini özgür hissedeceği bir süreci Meclis’te başlatarak bu sorun çözülmelidir'' ifadelerini kullanmıştı.