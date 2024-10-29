  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Genelge yayınlandı: Bazı okullarda başörtüsü yasaklandı
Takip Et

Genelge yayınlandı: Bazı okullarda başörtüsü yasaklandı

Rusya'nın Vladimir Oblastı'ndaki okullar, ilk ve ortaöğretimdeki öğrenciler için kıyafet yönetmeliğinde düzenlemeye gitti. Yeni yayınlanan genelgeyle eklenen maddelere göre, örgün eğitimde yer alan öğrencilerin yüz ve başlarını örtmesi yasaklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Genelge yayınlandı: Bazı okullarda başörtüsü yasaklandı
Takip Et

Rusya'nın Vladimir Oblastı'ndaki yerel eğitim yetkilileri, okullar için yeni kıyafet yönetmeliği kapsamında öğrencilerin başörtüsü gibi dini kıyafetler giymesini yasakladı.

Bölgesel Eğitim ve Gençlik Politikası Bakanlığı, ilköğretim ve ortaöğretim eğitimi alan öğrencilerin kıyafetleri için "standart gereklilikler" hakkındaki kurallarına yeni bir madde eklendiğini söyledi.

Değişiklik, “öğrencinin dini inancını gösteren giyim ve unsurların” eğitim kurumlarında bulunmasını yasaklıyor.

"Eğitim kurumlarının seküler doğası"

Yeni kuralların Rusya Anayasası'na uyduğu belirtilirken son düzenlemeyle özellikle Müslümanların hedef alınmadığı da savunuldu.

Genelgeyi duyuran yetkililer, düzenlemenin bir hafta içinde yürürlüğe gireceğini vurgulayarak, "Okul kıyafeti ve öğrencilerin görünümüne dair bu kurallar, devletin ve eğitim kurumlarının seküler doğasını ve dini açıdan tarafsızlığını sürdürmek amacıyla var." açıklamasında bulundu.

Dini kıyafetlere art arda yasaklar

Vladimir Oblastı, başkent Moskova'nın 200 kilometre doğusunda yer alıyor. Çoğunluğu Rus kökenli urttaşlar oluştururken nüfusun yüzde 1'inden daha azı ise Müslüman.

Rusya'nın farklı bölgeleri de kısa zaman önce güvenliği gerekçe göstererek benzer kurallar getirdi.

Rus medya kuruluşu RT, son dönemlerde bölgedeki Hıristiyan ve Yahudilerin hedef alındığı terör saldırılarının ardından bu adımların atıldığını bildirdi.

Akaryakıtta indirim beklentisi: İşte 29 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıtta indirim beklentisi: İşte 29 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecekMeteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecekGündem
Kulis | Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına tam destekKulis | Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına tam destekGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Dünya
İspanya'da erken emeklilik için 80 bin şoför greve gitti
İspanya'da erken emeklilik için 80 bin şoför greve gitti
ABD'li belediye başkanından anlamlı '29 Ekim' jesti
ABD'li belediye başkanından anlamlı '29 Ekim' jesti
İsrail, BM'ye bağlı Unrwa'nın faaliyetlerini yasakladı
İsrail, BM'ye bağlı Unrwa'nın faaliyetlerini yasakladı
Biden erken oy kullandı! Trump'a tepki gösterdi: Çok utanç verici!
Biden erken oy kullandı! Trump'a tepki gösterdi: Çok utanç verici!
İsrail ordusu 'F-35' sorusuna yorum yapmadı
İsrail ordusu 'F-35' sorusuna yorum yapmadı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tel Avive uçuş iptallerini uzattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tel Avive uçuş iptallerini uzattı