Hollanda'da kafede rehine krizi: Çok sayıda ev tahliye edildi
Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı, polisin, bölgedeki evleri tahliye ettiği açıklandı.
İHA
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Sabahın erken saatlerinde Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi.
Olay yerine sevk edilen polis, bölgede bulunan 150 evi tahliye etti. Hollanda polisi olayın terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.
Bölge halkına olay yerinden uzak durması çağrısı yapan polis, bölgedeki tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı.