Husi Siyasi Konseyi: ABD’nin müdahil olması haksızdır, karşılık vereceğiz

ABD Başkanı Trump’ın Husilerin ticarete engel olmasını gerekçe göstererek Yemen’e hava bombardıman başlatması sonrasında Husi Siyasi Konseyi’nden ilk açıklama geldi.

"Saldırıya saldırı ile karşılık vereceğiz"

Konsey üyesi Muhammed El-Bukhaiti, “Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırganlığa müdahil olması haksızdır ve saldırıya saldırı ile karşılık vereceğiz” dedi.

"Deniz harekâtlarımız İsrail'i hedef alıyor"

El-Bukhaiti, “Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırganlığa müdahil olması haksızdır ve saldırı ile karşılık vereceğiz. İsrail ateşkes anlaşmasına uymadı ve deniz harekâtlarımız Gazze'ye uygulanan ablukayı kaldırmak amacıyla yalnızca İsrail'i hedef alıyor” dedi.

Trump Yemen saldırısının emrini verdi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamayla ABD ordusuna Yemen'deki Husileri vurma emri verdiğini açıkladı.

Husilere uyarılarda bulunan Trump, "Zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. Eğer durmazsa daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem üzerine yağacak" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a da göz dağında bulundu. Husilere verilen desteğin derhal sona ermesi gerektiğini söyledi.

Husiler 100'e yakın gemiye saldırdı

ABD uzun zamandır Yemen'in Gazze savaşı nedeniyle bölgedeki gemilere saldırmasını engellemeye çalışıyordu. Husiler bugüne değin 100'e yakın gemiye saldırdı.

Biden yönetimi, geçtiğimiz ekim ve kasım ayında Yemen'deki yeraltı silah depolarını hedef aldı ve fakat etkili sonuç çıkmadı.

Husiler İsrail ile Hamas arasında ateşkes nedeniyle saldırılarını durduracaklarını açıklamıştı.

Trump, yönetime geldiğinde Husileri terörist organizasyon olarak tanımlayan kararname imzaladı.

Son olarak USS Harry S.Truman uçak gemisini hedef aldılar

Husiler son olarak Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD'nin "USS Harry S. Truman" uçak gemisine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi. Husilerin Askeri Sözcüsü, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukayı sürdüren İsrail'i hedef almaya devam edecekleri" tehdidinde bulunmuştu.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.