Husiler duyurdu: İsrail'de 'hayati öneme sahip hedefler' füzelerle vuruldu

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, kendilerine bağlı silahlı kuvvetlerin İsrail'in Eylat kentindeki "hayati öneme sahip" iki hedefi vurduğunu ifade etti.

Seri, "her iki operasyonun başarıyla sonuçlandığını" kaydetti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Yemen'den fırlatılan ve İsrail'e doğru ilerleyen bir füzenin önlendiğini duyurdu.