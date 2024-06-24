Husi'ler, Kızıldeniz'de Yunan gemisini böyle vurdu!

Yemenli Husi’ler, Kızıldeniz’de seyir halinde olan askeri ve sivil gemilere yönelik seyir füzesi, gemisavar balistik füze, kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve kamikaze İDA saldırılarını sürdürüyor. Son olarak, Liberya Bandıralı ve Yunanistan’a ait Transworld Navigator yük gemisine karşı kamikaze İDA saldırısı gerçekleştirildi.

Gemi orta dereceli hasar aldı

Anbean kayıt altına alınan saldırıya ilişkin görüntülerde, Transworld Navigator’u hedef alan kamikaze İDA’nın doğrudan gemiye yöneldiği ve gemi mürettebatının herhangi bir karşı angajman gerçekleştirebilecek kabiliyetinin bulunmadığı görülüyor. Görüntülerin sonunda ise kamikaze İDA, infilak ediyor. İnfilak sonucu geminin, orta dereceli hasar aldığı açıklandı.

Bu saldırının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Transworld Navigator’un bir kamikaze İHA tarafıdan bir kez daha vurulduğunu ve bunun sonucunda gemide hafif yaralanmalar ve ilave hasar meydana geldiğini açıkladı. Açıklamaya göre; gemi halen seyre elverişli durumda ve bir sonraki uğrak limanına doğru seyrine devam ediyor. Transworld Navigator, şu ana kadar Husi’ler tarafından 4’üncü kez saldırıya uğradı.

Kamikaze insansız deniz araçları ilk kez kullanıldı

Kamikaze insansız deniz araçları, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ardından ilk kez Kızıldeniz’de kullanıma alınmış oldu. Husi’lerin bu teknolojiyi, İran üzerinden elde ettiği üzerinde duruluyor. Genellikle 30-40 knot azami sürate sahip olan kamikaze İDA’lar, birçok askeri ve sivil gemiden daha hızlı konumda bulunuyor. Dolayısıyla kamikaze İDA tarafından saldırıya uğrayan platformun, İDA’yı imha etmediği sürece saldırıdan kurtulması çok mümkün görünmüyor.

Ukrayna, Rus Karadeniz Donanması’na ait bir çok askeri gemiyi kamikaze İDA’lar tarafından hedef alarak imha etti/saf dışı bıraktı. Bu çıktıların ışığında son dönemde birçok ülkede savunma sanayii şirketleri, kamikaze İDA’lar ve onları engelleyebilecek teknolojiler üzerine yatırım yapmış durumda. Son olarak Ukrayna, kamikaze İDA’larını hedef alan Rus taarruz helikopterlerinin vurulması için İDA’lara karadan havaya füze entegrasyonu gerçekleştirmişti.

İşte o anlar...