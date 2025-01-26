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Husiler'den İsrail'e açık mesaj: Gazze'de ateşkese uymazsa gerginliği yeniden tırmandırırız

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasından geri adım atması durumunda yeniden gerginliği arttıracakları uyarısında bulundu.

AA
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Husiler'den İsrail'e açık mesaj: Gazze'de ateşkese uymazsa gerginliği yeniden tırmandırırız
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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, "İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal eder ve yeniden soykırıma başlarsa, biz de karşılık olarak gerginliği yeniden tırmandırırız." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmanın uygulanmasını, Cenin ve Batı Şeria'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Husi, Filistin halkına olan desteği sürdüreceklerini vurguladı.

Husi, "Son 15 ay boyunca Gazze'ye verdiğimiz destek gibi, Filistin halkına olan duruşumuzda da kararlıyız." dedi.

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